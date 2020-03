In eigener Sache: MT-Redaktion nur eingeschränkt erreichbar

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

im Bemühen, gemäß der Empfehlungen der Gesundheitsbehörden einen Beitrag gegen die weitere Ausbreitung des Coronavirus’ zu leisten und um die Kollegen und sich selbst zu schützen, wird die Lokalredaktion des Mühlacker Tagblatt ab sofort verstärkt auf die technischen Möglichkeiten für die Heimarbeit setzen.

Die aktuelle Berichterstattung über eine Region im Ausnahmezustand ist damit nicht nur weiterhin gewährleistet, sondern wird im Interesse aller Leser und Abonnenten zusätzlich abgesichert. Und Informationen tun besonders Not in einer Zeit, in der das öffentliche Leben durch einen unsichtbaren Feind weitgehend lahmgelegt ist und die Menschen aufgefordert sind, sich ein Stück weit von anderen zu isolieren. Gerade jetzt wollen wir Sie, liebe Leserinnen und Leser, nicht alleine lassen – und dazu braucht es jene Umsicht und Vorsicht, die derzeit allen ans Herz gelegt ist.

In der Praxis hat das zur Folge, dass die telefonische Erreichbarkeit der Lokalredaktion unter den bekannten Nummern eingeschränkt ist, weil Kollegen von zu Hause an der nächsten Ausgabe arbeiten. Deshalb an dieser Stelle die dringende Bitte, alle Anfragen, Nachrichten und Einladungen per E-Mail an redaktion@muehlacker-tagblatt.de zu senden und auf telefonische Anfragen möglichst zu verzichten.

Gleiches gilt für Besuche im Verlagshaus, die nicht dringend erforderlich sind. Wir werden alle Mails so schnell als möglich bearbeiten beziehungsweise entsprechend beantworten.

Dankbar sind wir auch für Ideen und Themenvorschläge, die sich mit den Folgen der Corona-Krise, aber gerne auch mit anderen Fragen beschäftigen dürfen.

Das Mühlacker Tagblatt wird alles daran setzen, auch in einer Ausnahmesituation aktuell und umfassend zu informieren. Egal, wo der Schreibtisch steht.

Thomas Eier, Redaktionsleiter

Aktuelle Fakten zur Entwicklung der Coronakrise im Enzkreis und in Pforzheim gibt es hier.