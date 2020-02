Mühlacker (the). Erstmals seit Beginn der Messreihe vor 15 Jahren haben sich – abgesehen von der Sondersituation des Baustellenjahres 2018 – die Stickstoffdioxid-Werte an der innerstädtischen B10 in Mühlacker im vergangenen Jahr im Rahmen der EU-Vorgaben bewegt. Die Landesanstalt für Umwelt gab für 2019 einen Jahresmittelwert von 39 Mikrogramm NO2 pro Kubikmeter Luft an, während der Grenzwert bei 40 µg/m3 liegt. Zuvor war die Schadstoffbelastung an der Stuttgarter Straße, wo die Feinstaub-Messungen vor Jahren eingestellt wurden, seit 2005 sukzessive von 72 auf 47 Mikrogramm NO2 pro Kubikmeter Luft gesunken, bevor das Jahr 2018 mit der monatelangen Sanierung und Sperrung der Bundesstraße einen positiven „Ausreißer“ mit 33 µg/m3 bescherte. Damals war gleichzeitig die Fahrbahn mit Hilfe eines neuen Radstreifens ein Stück von den Häusern „weggerückt“ worden.