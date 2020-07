Hubschrauber sucht nach vermisster Patientin

Mühlacker (the). In eine Suchaktion der Polizei rund um die Enzkreis-Kliniken in Mühlacker war am Donnerstagnachmittag neben mehreren Streifen auch ein Polizeihubschrauber eingebunden. Vermisst wurde, wie das Präsidium Pforzheim auf Nachfrage mitteilte, eine 79-jährige Patientin des Krankenhauses, die nach einem Eingriff verschwunden war und sich wegen einer Demenzerkrankung in einer hilflosen Lage befinden könnte. Bis zum Abend blieb die Suche zunächst erfolglos.

Beschrieben wurde die Vermisste, die in eigener Kleidung und nicht in Krankenhauskleidung verschwunden ist, als etwa 1,70 Meter groß und sehr schlank. Das grau melierte Haar trage sie hochtoupiert, erklärte eine Polizeisprecherin. Möglicherweise habe die 79-Jährige noch das Namenschild aus dem Krankenhaus am Arm.