Mühlacker (pol). Einen Sachschaden in Höhe von 15000 bis 20000 Euro verursachten in der Nacht zum Donnerstag Einbrecher in einem Kinder-Indoor-Spielplatz in Mühlacker. Laut Polizei wurden mehrere Spielgeräte aufgebrochen und das darin befindliche Münzgeld gestohlen. Hinweise an die Polizei unter 07041/9693-0.