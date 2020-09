Heinrich del Core kommt erst im nächsten Jahr

Mühlacker (pm). Wegen der aktuellen Wetterlage wird die geplante Open-Air-Auftaktveranstaltung der Theaterspielzeit 2020/2021 in Mühlacker mit Heinrich del Core vom kommenden Samstag auf den 18. Juni 2021 verschoben. Das hat die Volkshochschule mitgeteilt. Veranstaltungsort bleibe auch im nächsten Jahr der Kelterplatz. Bereits erworbene Tickets behalten ihre Gültigkeit. Weitere Auskünfte gibt es bei der Geschäftsstelle der Vhs, Telefon 07041/876-306, oder per E-Mail an vhs@stadt-muehlacker.de.