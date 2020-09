Hallenbad-Besuch unter Auflagen

Mühlacker (pm). Das Hallenbad in Mühlacker wird ab dem kommenden Dienstag unter Pandemiebedingungen geöffnet. Das hat die Stadtverwaltung angekündigt. Die Badegäste müssten strenge Corona-Bestimmungen beachten. Die Eintrittskarten seien aus Infektionsschutzgründen zahlenmäßig begrenzt auf 80 Tickets je Zeitfenster und könnten analog zur Freibadsaison nur online erworben werden und nicht an der Kasse.

Alle Besucher benötigen laut Mitteilung ein E-Ticket für ein ausgewähltes Zeitfenster an einem bestimmten Tag. Dies vermeide zudem Warteschlangen beim Zutritt. Nur durch die für den Ticketkauf erforderliche einmalige Online-Registrierung könne eine mögliche Infektionskette schnell nachvollzogen werden, heißt es zur Begründung. Durch das Einrichten einzelner Zeitfenster hätten mehr Menschen die Chance, das Hallenbad zu nutzen. Die Öffnungszeiten seien verkürzt worden.

Wie im Freibad werden auch im Hallenbad Leinen eingezogen, damit im Kreisverkehr geschwommen werden kann. Dabei dürfen pro Richtung im Schwimmerbecken nur fünf Personen hintereinander schwimmen, womit sich die Zahl der Besucher im Becken auf maximal 40 begrenzt. Das Überholen und „Aufschwimmen“ sei nicht gestattet. Ein- und Ausstiege am Schwimmerbecken seien gekennzeichnet. Der Aufenthalt am Beckenumgang und in den Sanitäranlagen sei auf das unbedingt erforderliche Maß zu beschränken, appelliert die Stadtverwaltung.

In den Sanitäranlagen dürfen sich höchstens drei Gäste gleichzeitig aufhalten. Im Ein- und Ausgangsbereich sowie den Umkleiden herrscht eine Maskenpflicht. Ansammlungen im Ein- und Ausgangsbereich seien verboten, der Mindestabstand von anderthalb Metern sei einzuhalten, und die allgemeinen Hygieneregeln seien zu beachten. Derzeit fänden keine öffentlichen Kursangebote statt.

Die Öffnungszeiten und Zeitfenster: Dienstag von 17.30 bis 21 Uhr, Mittwoch von 6.30 bis 11 Uhr, Donnerstag von 17.30 bis 21 Uhr, Freitag von 14 Uhr bis 17.15 Uhr und von 17.45 Uhr bis 21 Uhr, Samstag von 7.30 Uhr bis 11.45 Uhr und von 12.15 Uhr bis 16.30 Uhr und Sonntag von 7 Uhr bis 9.30 Uhr und von 10 Uhr bis 13 Uhr. Kassenschluss ist jeweils 45 Minuten vor Ende des Zeitfensters und Badeschluss 15 Minuten vor Ende des Zeitfensters.

Mit der Öffnung am 29. September gelten laut Mitteilung im Hallenbad Mühlacker auch neue Eintrittspreise. Erwachsene: 4 Euro (ermäßigt: 3 Euro), Jugendliche 2,50 Euro. Zehnerkarten werden vorerst nicht verkauft und akzeptiert. Um einen kontaktlosen und schnellen Eingang zu gewährleisten, würden derzeit keine Mühlacker-Card-Punkte gebucht.

Um E-Tickets kaufen zu können, muss sich der Kunde im Onlineshop, erreichbar über die Webseite der Mühlacker Bäder www.stadtwerke-muehlacker.de oder unter folgendem Link: https://sw-muehlacker.baeder-suite.de/de/customers/login/ registrieren. Vor dem Kauf einer Karte müssen sich alle Kunden – auch jene, die das Prozedere schon für das Freibad erledigt hatten – neu registrieren.

Nach erfolgreichem Kauf im Onlineshop wird die Bestellung mit dem Ticket an das E-Mail-Postfach, das bei der Registrierung hinterlegt wurde, versendet. Es könne dann als Wallet (pkpass) oder per PDF-Datei für das Smartphone oder Tablet downgeloadet werden. Diese Datei sollte vor Betreten des Bades aufgerufen und an der Kasse vorgezeigt werden. Das Ticket, das auch ausgedruckt werden kann, sei während des Aufenthalts im Bad aufzubewahren und bei Aufforderung vorzuzeigen. Es sei nur ein Besuch pro Tag und Person möglich, und ein Ticket könne – je nach Verfügbarkeit – bis 45 Minuten vor Beginn des Zeitfensters bestellt werden.

Kinder ab zehn Jahren dürfen allein ins Bad. Da aber der Kauf von E-Tickets erst ab 18 Jahren gestattet ist, müsse der Kauf der Eintrittskarte über das Profil einer volljährigen Person erfolgen, jedoch unter dem Namen des Kindes, das im Profil angelegt wurde. Für Kinder unter zehn Jahren ist die Begleitung eines registrierten Elternteils erforderlich, das dann für sich und das Kind ein E-Ticket bucht. Kinder unter sechs Jahren haben im Hallenbad freien Eintritt, benötigen aber unbedingt ein Ticket und müssen dafür als E-Ticket „Kind unter 6“ gebucht werden. Nur so könne die vorgeschriebene Obergrenze bei der Besucheranzahl einhalten werden.