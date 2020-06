GSI nimmt wieder Elektroschrott an

Mühlacker (pm). Ab sofort kann wieder Elektroschrott bei der GSI in Mühlacker abgegeben werden. Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr bietet die GSI diese bei der Bevölkerung gefragte Dienstleistung wieder an. Die GSI könne Stück für Stück ihren normalen Betrieb wieder aufnehmen, heißt es in einer Mitteilung. Aufträge in den Bereichen Garten- und Landschaftspflege, Hauswirtschaft/Reinigung und Renovierung/Entrümpelungen/Umzüg , würden gerne angenommen und abgearbeitet. Die Kunden würden gebeten, unverändert die verordneten Corona-Vorsichtsmaßnahmen, insbesondere das Abstandsgebot, einzuhalten.