Wegen Granate: Entschärfer erneut in Großglattbach gefordert

Von Thomas Eier

Nachdem bereits Anfang November vergangenen Jahres der Fund einer Panzersprenggranate aus dem Zweiten Weltkrieg den Kampfmittelbeseitigungsdienst in Großglattbach auf den Plan gerufen hatte, waren die Spezialisten nun erneut im Stadtteil gefordert.

Mühlacker-Grossglattbach. Wie das Polizeipräsidium Pforzheim auf Nachfrage bestätigte, war am Montagabend auf einem Grundstück an der Rathausgasse – mitten im alten Ortskern gelegen – ein privater Bauherr bei Erdarbeiten auf ein brisantes Fundstück gestoßen, das sich laut Polizei als Wurfgranate aus amerikanischen Beständen entpuppte. Der Finder habe, wie Polizei und Feuerwehr berichteten, vollkommen richtig reagiert, die Baggerarbeiten sofort eingestellt und die Polizei alarmiert. Vorsorglich rückte auch der Rettungsdienst nach Großglattbach aus, während sich der Abteilungskommandant der Feuerwehr, Matthias Donath, ein Bild von der Lage machte, um gegebenenfalls weitere Kräfte für die Absicherung der Fundstelle und eine eventuelle Evakuierung von Anwohnern anzufordern.

Letztendlich, so Donath, sei eine größere Aktion aber nicht notwendig geworden. In kürzester Zeit, berichtet der stellvertretende Feuerwehrchef, hätten die Experten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes das Relikt als vergleichsweise ungefährlich identifiziert und sicher verstaut abtransportiert. Für die Bevölkerung im Umfeld, sagte ein Polizeisprecher tags darauf, habe keine Gefahr bestanden.

Spektakulärer hatte sich der Einsatz im vergangenen Herbst gestaltet, als ein Anwohner der Willi-Baumeister-Straße in Großglattbach bei der Arbeit im Garten eine Panzergranate entdeckt hatte. In diesem Fall entschieden sich die Spezialisten, das explosive Objekt noch vor Ort auf einem freien Grundstück zu sprengen. Dafür mussten 160 Anwohner in einem Umkreis von 300 Metern um die Fundstelle ihre Häuser verlassen. In den Einsatz waren damals neun Polizeistreifen und ein Polizeihubschrauber, der die Sperrzone überwachte, sowie rund 100 Feuerwehrleute und mehrere Rettungsteams eingebunden.