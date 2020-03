GNTM: Pinar sieht ,,einmalige Chance“

Von Lukas Huber und Marilena Geissel

Mühlacker. Das Umstyling hat sie geschafft, an diesem Donnerstagabend geht es für Pinar Aygün aus Mühlacker in die nächste Runde bei der Castingshow „Germany’s Next Topmodel – by Heidi Klum“ (GNTM) auf ProSieben. Ums Weiterkommen muss die 22-Jährige allerdings nicht bangen, denn es steht ein „Shoot-Out“ an, also eine Ausscheidung, bei der es nur für fünf andere Kandidatinnen eng werden kann. Im Interview mit unserer Zeitung erklärt die Steuerfachangestellte, was ihr der bisherige Erfolg und der Zuspruch aus der Heimat bedeuten.

Auch nach der fünften Folge sind Sie weiterhin bei „Germany’s Next Topmodel“ dabei. Was bedeutet es Ihnen, weiter Teil der Show zu sein?

Es ist eine tolle Bestätigung dafür, dass ich das Zeug dazu habe. Egal, wie weit ich noch kommen werde, die Hauptsache für mich ist, ein Teil dieser Show gewesen zu sein. „Germany’s Next Topmodel“ ist eine einmalige Chance und bietet zudem eine unvergessliche Zeit.

Bei den Folgen handelt es sich bekanntlich um Aufzeichnungen. Wann wurde beispielsweise die Folge vom vergangenen Donnerstag gedreht?

Anfang November 2019 gingen die Dreharbeiten in Los Angeles bereits los.

Dürfen Sie Ihr näheres Umfeld eigentlich schon vorab vor den Ausstrahlungen darüber informieren, ob Sie eine Runde weiter sind, oder müssen die sich wie alle GNTM-Fans bis zur Sendung gedulden?

Ich darf und möchte auch grundsätzlich vorher nichts über die Ausstrahlung verraten, damit es für alle spannend bleibt. Das gilt sowohl für die GNTM-Fans als auch für mein Umfeld. Zum Glück fällt mir das auch nicht schwer.

Wie sind die Reaktionen in der Heimat auf die bisherigen Auftritte?

Die Reaktionen sind super positiv. Mich erkennen bereits Menschen auf der Straße und sprechen mich auch an, was mich sehr freut. Ich liebe es, Fotos mit ihnen zu machen und mich mit ihnen zu unterhalten. Daran merke ich, was für eine Freude ich bereite, und umso glücklicher bin ich im Nachhinein.

Wie wichtig ist das Feedback des Umfelds?

Es bereitet mir unglaubliche Freude, positives Feedback aus meinem Umfeld zu bekommen. Und bisher habe ich auch nichts Negatives mitbekommen. Sollte dies allerdings mal vorkommen, dass gegen meine Entscheidung oder mein Tun gesprochen wird, würde ich mich überhaupt nicht daran aufhalten und mir weiterhin meinen Fokus bewahren. Es ist immer wichtig, sein Vorhaben nicht durch unbekannte Menschen negativ beeinflussen zu lassen.

Wie gefallen Sie sich nach dem Umstyling, und hätten Sie sich nicht eine größere Veränderung gewünscht?

Ich bin froh, dass es bei mir kein wirkliches Umstyling gab. Das zeigt mir, dass Heidi schon so zufrieden war mit mir, wie ich mich vorgestellt habe. Ich bin absolut glücklich über ihre Entscheidung, da meine Haare mein Markenzeichen sind und ich sie über alles liebe. Sie hat auch mehrmals an meinen Haaren gefühlt und meinte, dass sie sehr wertvoll sind und man sie niemals abschneiden könnte, da sie unter anderem eine tolle und gesunde Struktur haben und sehr gut zu mir passen.

Pinar Aygün ist bei Germany’s Next Topmodel wieder an diesem Donnerstagabend, 20.15 Uhr, zu sehen.