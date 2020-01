GNTM: Für Pinar wird es ernst

Mühlacker (md/mg). Wird Pinar aus Mühlacker Germany’s next Topmodel? Tatsache ist: Die 22-jährige Steuerfachangestellte geht bei der Show von Heidi Klum selbstbewusst ins Rennen. Am Donnerstagbend, 30. Januar, läuft die 15. Staffel der Sendung an – um 20.15 Uhr auf ProSieben.

Im Vorfeld ihres ersten großen Auftritts haben wir mit der Mühlackerin über ihren Traum von der ganz großen Karriere auf den Laufstegen dieser Welt gesprochen. Was denken Pinars Familie und Freunde über ihre Teilnahme, wäre ein Ausscheiden für die 22-Jährige bitter? Diese und weitere Fragen beantwortet Pinar.

Das Interview mit der GNTM-Kandidatin lesen Sie in unserer Donnerstagsausgabe, im e-paper oder online.