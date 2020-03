Gemeinderatssitzung in Mühlacker ist abgesagt

Mühlacker (pm/the). Wie die Stadtverwaltung am Montag mitteilte, ist die für diesen Dienstagabend geplante öffentliche Sitzung des Gemeinderats abgesagt. Diese Entscheidung sei in Absprache mit allen sechs Fraktionen getroffen worden, hieß es im Rathaus. Laut Tagesordnung wäre es unter anderem um das Bijouterieprojekt, die Kindergartenbedarfsplanung und die neue Freibad-Saison gegangen. Sie würde offiziell zum 1. Mai starten, doch ob und wann tatsächlich geöffnet werden kann, so die Verwaltung, sei bislang nicht klar.