Gasalarm ruft die Feuerwehr auf den Plan

Von Maren Recken

Mühlacker. Weil in den Verkaufsräumen des an der Mühlacker Uhlandstraße gelegenen Matratzenstudios eine erhöhte Gaskonzentration gemessen worden war, hat die Freiwillige Feuerwehr Mühlacker vorsorglich die Verkaufsräume und die darüber liegenden Wohnungen evakuiert.

„Wir hatten ein hochkonzentriertes Messergebnis, und auch die Angestellten haben uns geschildert, dass sie deutlichen Gasgeruch wahrgenommen haben, ihnen schlecht wurde und sie Kopfweh bekommen haben“, berichtete Einsatzleiter Matthias Donath. Das Matratzengeschäft sei zum Zeitpunkt der Alarmierung der Feuerwehr um 10.21 Uhr zwar geöffnet gewesen, jedoch hätten sich keine Kunden in den Verkaufsräumen befunden. Um die Ursache des Gasgeruchs zu finden, musste sich die Feuerwehr erst die Schlüssel zu den privaten Lagerräumen besorgen. „Es könnte auch sein“, so Donath an der Einsatzstelle, „dass jemand nach dem letzten Grillen eine unsachgemäß verschlossene Propangasflasche im Keller gelagert hat.“

Wie sich im Zuge der weiteren Untersuchungen herausstellen sollte, strömte das Gas nicht innerhalb des Wohn- und Geschäftshauses aus. Stattdessen war ein Leck in der Gasleitung vor dem Gebäude der Urheber der Aufregung, weshalb die Straße aufgegraben werden musste, um die undichte Stelle ausfindig zu machen und zu reparieren. Neben Feuerwehr und Polizei waren auch Mitarbeiter der Stadtwerke Mühlacker im Einsatz.