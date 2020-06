Fraktionschef hakt wegen Freibad nach

Mühlacker (pm/the). In einer schriftlichen Anfrage an Oberbürgermeister Frank Schneider hat der Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler im Mühlacker Gemeinderat, Rolf Leo, wegen der nach wie vor ungewissen Öffnung des Freibads nachgehakt. Dabei verweist er auf Meldungen, nach denen die Karlsruher Bäder am kommenden Samstag in die Saison starten.

„Warum ist in Karlsruhe möglich, was hier noch nicht geklärt ist?“, stellt Leo als kritische Frage an die Verwaltung und die Stadtwerke, bei denen die Betriebsführerschaft für das Freibad liegt, in den Raum.