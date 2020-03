Folgeunfall durch Ablenkung?

Mühlacker (pol). Unaufmerksamkeit aufgrund einer Unfallstelle könnte am Dienstagabend die Ursache eines Zusammenstoßes an der Kreuzung Stuttgarter Straße/Enzstraße gewesen sein. Während Polizisten eine Unfallstelle auf der Abbiegespur in die Stuttgarter Straße sicherten, überfuhr eine 19-Jährige Mazda-Fahrerin von der Enzstraße kommend eine Ampel bei Rot. Sie übersah einen von der Stuttgarter Straße kommenden Audi. Obwohl der 54-jährige Fahrer eine Vollbremsung einleitete, stießen die Autos zusammen. Der Audi-Fahrer wurde leicht verletzt. Der Sachschaden beträgt etwa 15000 Euro.