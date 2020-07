Flächenbrand bei Lienzingen fordert Einsatzkräfte

Mühlacker-Lienzingen (the). Bei Hitze und böigem Wind hat ein Flächenbrand, der am Montagmittag in einem Getreidefeld abseits der B35 zwischen Lienzingen und Schmie ausgebrochen war und sich rasant über dreieinhalb Hektar ausbreitete, ein Großaufgebot der Feuerwehr in Atem gehalten.

Anderthalb Stunden brauchten die rund 100 Einsatzkräfte, die von Landwirten unterstützt wurden, um die Flammen unter Kontrolle zu bringen. Gemeldet wurde der Brand um die Mittagszeit

Bei der derzeitigen Hitze, macht der Einsatzleiter Matthias Donath deutlich, steige nicht nur die Waldbrandgefahr, die sich derzeit auf der höchsten Warnstufe bewege, sondern auch die Gefahr von Flächenbränden auf Feldern. Entscheidend sei, wie schnell sie entdeckt würden und wie schnell die Feuerwehr vor Ort sei, um sie einzudämmen, nennt Donath die wichtigsten Faktoren, um Schlimmeres zu verhindern.

An die Bürger appelliert er, ebenfalls Rücksicht zu nehmen und – zum Beispiel – keine Zigarettenkippen oder Flaschen, die als Brenngläser wirken können, wegzuwerfen.

