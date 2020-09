Fahrgäste müssen in Mühlacker umsteigen

Mühlacker (pm). Pendler und andere Reisende müssen nach wie vor mit massiven Behinderungen auf den Nahverkehrsstrecken rechnen, die durch das Unternehmen Abellio bedient werden. In dieser Woche, ließ das Unternehmen am Dienstag verlauten, müsse das Fahrplankonzept auf den Linien RB17a, RE17b und RB17c „kurzfristig angepasst“ werden.

Die Linie RB17a von Stuttgart nach Pforzheim werde in Mühlacker vorübergehend „gebrochen“, teilte die Abellio Rail Baden-Württemberg GmbH mit. Will heißen: Fahrgäste müssen umsteigen und dafür das Gleis wechseln. Zwischen Mühlacker und Pforzheim sei ein Pendelverkehr eingerichtet, wobei die Züge in Richtung Pforzheim mit einer Verzögerung von rund zehn Minuten gegenüber dem regulären Fahrplan verkehrten. Zwischen Mühlacker und Stuttgart rollten die Züge planmäßig.

Auch auf den Linien RE17b von Stuttgart nach Heidelberg und RB17c von Stuttgart nach Bruchsal werde der Regelfahrplan eingehalten, jedoch komme es ab Mühlacker in Richtung Stuttgart zu einer „Kapazitätsminderung“. Als Grund für die Einschränkungen nannte Abellio einmal mehr die „eingeschränkte Verfügbarkeit von Fahrzeugen“, weil der Hersteller Bombardier nach wie vor mit seinen Lieferungen im Verzug sei. Auch die Zulassung der Züge in Mehrfach- und Mischtraktion – also die Möglichkeit, dreiteilige und fünfteilige Fahrzeuge der Modellreihe Talent 2 nach Bedarf zusammenzukoppeln – sei Bombardier noch schuldig. Die bereits vorhandenen Fahrzeuge könnten deshalb nicht in vollem Umfang eingesetzt werden. Hinzu komme, so Abellio, dass die Neufahrzeuge in der aktuellen Flotte zunehmend störungsanfällig seien.

Die eigenen Werkstätten und Techniker des Herstellers arbeiteten mit Hochdruck daran, die Instandsetzungs- und Wartungsarbeiten schnellstmöglich durchzuführen. Mit der zeitweisen Umstellung des Fahrplans solle der Betrieb dennoch stabil gehalten und ein kurzfristiger Ausfall von Verbindungen vermieden werden, bis wieder genügend Züge zur Verfügung stünden. „Sofern keine weiteren Fahrzeugstörungen hinzukommen, gehen wir davon aus, dass wir den Wartungsrückstau bis zum Wochenende abgearbeitet bekommen“, teilte eine Sprecherin auf Nachfrage mit. Für die Unannehmlichkeiten bitte Abellio die Kunden um Entschuldigung.

www.abellio.de/verkehrsmeldungen-bw