Python schlängelt sich durch Schrebergarten

Von Sina Willimek

Mühlacker-Enzberg. Einen ungewöhnlichen Fund haben Spaziergänger am Dienstag in einem Schrebergarten in Enzberg gemacht: Nahe einer abgerissenen Hütte hatte sich ein Königspython versteckt. Die Finder hätten die Würgeschlange, die in freier Natur vor allem in Afrika, Süd- und Südostasien sowie Australien vorkommt, im Tierheim Pforzheim abgegeben, wo sie bis auf weiteres bleibe, berichtet Mitarbeiterin Manuela Stöbe. Ob das Reptil ausgebüxt ist oder ob es vom Halter ausgesetzt wurde, sei bislang völlig unklar. 14 Tage habe der Besitzer der Schlange Zeit, sich beim Tierheim zu melden. Nach Ablauf dieser Frist werde der Python für die Vermittlung freigegeben.

Die Würgeschlange, so Stöbe, sei von ihren Findern eingepackt und persönlich im Tierheim abgegeben worden. Bei exotischen Arten sei dies grundsätzlich kein ungefährliches Unterfangen, gibt bei aller Dankbarkeit für das Engagement René C. Maier-Stadtaus, der Vorsitzende des Tierschutzvereins Pforzheim, zu bedenken. Obwohl Pythons als Würgeschlangen nicht giftig sind und auch nicht beißen, könne Vorsicht nicht schaden. In den meisten Fällen seien die Tiere für den Menschen harmlos, so Maier-Stadtaus; sei es, weil sie sich bereits satt gefressen haben – ein gefütterter Python würge nicht –, oder weil Menschen generell nicht ins Beuteschema der braun gemusterten Schlangen passen. „Ein Python würde normalerweise maximal Beute von der Größe eines Huhns, vielleicht auch einer Katze jagen“, klärt Maier-Stadtaus auf. Dennoch empfehle er, sich bei derartigen Funden vorsorglich zunächst an das Tierheim zu wenden.

Was die Herkunft der Schlange betrifft, hat Maier-Stadtaus einen Verdacht: Es sei nicht auszuschließen, dass die Schlange absichtlich ausgesetzt worden sei. „Das Klima in unseren Breitengraden ist nicht unbedingt das, wonach ein Python sucht“, begründet Maier-Stadtaus. Die Art bevorzuge von Natur aus feucht-warme Regionen, außerdem seien moderne Terrarien in der Regel recht ausbruchssicher.

Glück im Unglück war es, dass die Situation für alle Beteiligten gut ausgegangen ist – auch für die Schlange selbst, deren Geschlecht noch unklar ist. „Der Python hat auf jeden Fall Glück gehabt, dass er rechtzeitig gefunden wurde“, sagt der Vorsitzende. Kühlere Temperaturen könnten für das empfindliche Tier rasch bedrohlich werden. „Als Nächstes stellt sich natürlich die Frage, wie lange die Schlange schon dort war“, so Maier-Stadtaus. Wie bei allen Neuankömmlingen im Tierheim werde der exotische Findling in den nächsten Tagen erst einmal gründlich untersucht.