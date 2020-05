Mühlacker-Enzberg (pol). Etwa 200 Liter Diesel haben Unbekannte in der vergangenen Woche, irgendwann zwischen Dienstagnachmittag und Sonntagmittag, aus einem Sattelzug abgezapft, der an der Schreinäckerstraße in Enzberg geparkt war. Die Täter hatten den Tankdeckel aufgehebelt. Das Revier Mühlacker hofft auf Zeugenhinweis.