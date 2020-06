Fundstück aus der Enz gezielt gesprengt

Mühlacker-Enzberg (the). Für Aufsehen bei Autofahrern auf der B10 sorgte am Mittwoch kurz vor Mittag eine Aktion des Kampfmittelbeseitigungsdienstes vor den Toren von Enzberg. Für die Sprengung einer Panzergranate, die in der Enz entdeckt worden war, musste kurzzeitig die Bundesstraße gesperrt werden. „Es ging dabei nur um wenige Minuten“, berichtete ein Sprecher des Polizeipräsidiums Pforzheim. Die gesamte Aktion sei reibungslos verlaufen.

Ungewöhnlich war eher die Vorgeschichte, weil das brisante Fundstück schon in der vergangenen Woche – am 28. Mai – im Wasser liegend entdeckt und den Behörden gemeldet worden war. Allerdings, hieß es auf Nachfrage, habe es sich um eine schwer zugängliche Stelle gehandelt, weshalb von der Granate keine Gefahr für Passanten oder Ausflügler ausgegangen sei. Man habe deshalb beschlossen, die Bergung und Entschärfung, die in diesem Fall durch eine gezielte Sprengung erfolgte, auf diese Woche anzusetzen.