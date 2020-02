Einbrecher machen Beute in Enzberger Schlosserei

Mühlacker-Enzberg (pol). Einbrecher haben am Wochenende aus einer Enzberger Schlosserei ein Schweißgerät, einen Werkstattwagen, Werkzeuge und elektronische Arbeitsgeräte im Gesamtwert von rund 18000 Euro gestohlen. Laut Polizei waren die Täter in der Zeit zwischen Freitagabend und Sonntagnachmittag über ein Nachbargelände in die Firma an der Kanalstraße eingedrungen. Der Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt. Hinweise an die Polizei unter der Nummer 07041/96930.