Mühlacker (pol). Auf Zigaretten hatten es am frühen Dienstagmorgen Einbrecher abgesehen, die in eine Tankstelle in Mühlacker eingedrungen waren.

Gegen 4.30 Uhr warfen sie nach Angaben des Präsidiums Pforzheim einen Stein gegen die gläserne Eingangstür des Gebäudes an der Stuttgarter Straße und gelangten so in den Verkaufsraum. Wie viele Zigaretten sie gestohlen haben, ist noch unklar. Hinweise nimmt die Polizei telefonisch unter 07041/96930 entgegen.