Einbrecher kommen übers Dach

Mühlacker (pol/the/joy). Der Edeka-Markt Schelske in Mühlacker konnte am Montagmorgen erst mit mehrstündiger Verspätung öffnen, und Grund war nicht das Orkantief „Sabine“. Stattdessen richteten nächtliche Einbrecher, die versuchten, den Geldautomaten zu knacken, einen erheblichen Sachschaden an.

Wie das Polizeipräsidium Pforzheim berichtete, hatte ein Angestellter, als er am frühen Morgen zur Arbeit erschien, das Malheur bemerkt. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen waren der oder die Täter irgendwann zwischen Sonntagabend, 21 Uhr, und Montag, 5.30 Uhr, mit Hilfe einer Leiter auf das Dach gestiegen, hatten die Abdeckung geöffnet und ein Loch in die darunterliegenden Zwischendecken gebrochen, um direkt über dem Geldautomaten einzusteigen. Danach suchten die Einbrecher die Büros heim, wo sie laut Martin Schelske zwar ebenfalls Verwüstungen und kaputte Scheiben hinterließen, jedoch keine Beute machten. „Sie hatten es“, vermutet der Inhaber, „gezielt auf den Geldautomaten abgesehen.“ Dafür spricht auch die Spurenlage: Die Täter versuchten, die Seitenwand des Automaten aufzuflexen beziehungsweise aufzustemmen, um auf diese Weise an den Bargeldtresor im Gerät zu kommen.

Nach Einschätzung der Polizei misslang jedoch der Versuch, den Geldautomaten zu knacken. Stattdessen schlugen die Einbrecher für ihre Flucht aus dem Markt eine Scheibe neben dem Gerät ein.

Folge der diversen Beschädigungen: Das Dach und die zerschlagene Scheibe mussten provisorisch abgedichtet werden, und statt um 8 Uhr konnte der Edeka-Markt erst gegen 11 Uhr für die Kundschaft öffnen. Der Sachschaden wird auf mindestens 10000 Euro geschätzt. Die Polizei hofft für ihre weiteren Ermittlungen auf Angaben von Zeugen, die im Umfeld Verdächtiges beobachtet haben. Wer entsprechende Hinweise geben kann, sollte sich umgehend unter der Telefonnummer 07041/96930 an das Revier Mühlacker wenden.