Dramatische Suchaktion an der Enz

Mühlacker (joy). Weil zwei Schüler des Theodor-Heuss-Gymnasiums in Mühlacker beobachtet haben, wie eine Person in die Enz gestürzt ist, wurde am Dienstagmorgen ein Großeinsatz der Feuerwehr am Flussufer auf Höhe der Schule ausgelöst.

Laut Kommandant Philipp Baumann wurde die Mühlacker Feuerwehr um 9.06 Uhr über die Integrierte Leitstelle in Pforzheim alarmiert. Vermutet worden sei eine hilflose Person in der Enz. Daraufhin sei sofort der Wasserrettungszug zum Flussufer ausgerückt, außerdem sei die Feuerwehr Lomersheim mit einem weiteren Rettungsboot hinzugezogen worden. Insgesamt suchten drei Boote mit Tauchern und Feuerwehrleuten den gesamten Abschnitt der Enz zwischen der Enztalsporthalle und dem Wehr der Stadtwerke ab. Neben den 28 Einsatzkräften der Feuerwehr Mühlacker und Lomersheim waren auch Polizeitaucher aus Ludwigsburg, einige Strömungsretter der DLRG, der Rettungsdienst mit Notarzt sowie ein Polizeihubschrauber im Einsatz.

„Die zwei Schüler haben gesehen, wie eine dunkel gekleidete Person vom gegenüberliegenden Ufer in die Enz rutschte“, so Baumann. Die Schilderung sei sehr glaubhaft gewesen. Trotzdem musste die Suche gegen 11.15 Uhr zunächst ergebnislos abgebrochen werden. „Da wir niemanden gefunden haben, müssen wir davon ausgehen, dass sich die Person entweder selbst gerettet hat oder noch in der Enz treibt“, so Baumann. In diesem Fall könne dem Opfer nicht mehr geholfen werden.