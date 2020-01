Die Silvester-Sauerei hält sich in Grenzen

Von Silas Schüller

Genauso regelmäßig wie die Böllerei am Altjahresabend steht für den Mühlacker Bauhof am 2. Januar die obligatorische Stadtputzete an. Am gestrigen Donnerstag fanden die städtischen Mitarbeiter weniger Müll als erwartet vor, dafür spielte das Wetter nicht recht mit.

Mühlacker. „Ich verstehe nicht, warum die Leute nicht einfach ihren Müll in eine Tüte packen oder zumindest auf einen Haufen werfen können.“ Für Hans Holler und seine Kollegen vom Bauhof ist die obligatorische Stadtputzete zum Jahresbeginn ein müßiges Ritual, auf das sie gerne verzichten würden.

Weil aber auch in diesem Jahr wieder Straßen und Gehwege mit Feuerwerksmüll „geschmückt wurden“, bleibt den Mitarbeitern der Stadt Mühlacker am Donnerstagmorgen nichts anderes übrig, als bei Minusgraden die Hinterlassenschaften der Bevölkerung zu entfernen. Um 7 Uhr versammeln sich rund zehn Männer vor der Bauhof-Zentrale in Dürrmenz, wo die letzten Absprachen getroffen werden. Das Thermometer zeigt minus vier Grad an, der tiefhängende Kältenebel verhindert die bald erwartete Morgendämmerung. Damit es die Kehrmaschine später leichter hat, die Böller- und Raketenreste am Straßenrand einzusammeln, fährt das Team von Holler als Erstes los und trägt den Müll an den „Hotspots“ der Kernstadt zusammen. Zu diesen gehört erfahrungsgemäß die Bahnhofsstraße, weshalb der erste Pritschenwagen ohne Umschweife auf den Kreisverkehr am unteren Teil der Flaniermeile zusteuert. Dort angekommen, machen sich die Mitarbeiter gleich an die Arbeit und fegen die Hinterlassenschaften der Silvesternacht zusammen.

Neben dem klassischen Besen kommt auch ein Laubbläser zum Einsatz, der zunächst allerdings partout nicht anspringen will. Vermutlich ist es dem Motor einfach noch zu frostig, um seiner Bestimmung folgen zu können. Diese Ausrede gilt für Hans Holler freilich nicht. Der gelernte Maurermeister ist wie seine Kollegen längst abgehärtet und verzieht keine Miene, als er die zahlreichen Plastik-Verpackungen an der Drehscheibe einsammelt. Die Kunststoffhüllen und Batterien werden direkt auf die Pritsche verfrachtet, da sie für die Kehrmaschine zu schwer beziehungsweise zu sperrig sind.

Während der Vorplatz des Kinos ebenso wie die Stufen zur Straße mit verrissenen Feuerwerkskörpern gepflastert sind, ist unter dem Parkdeck vor einem Drogeriemarkt nichts gezündet worden – oder schon gefegt. „Hier sieht es eigentlich jedes Jahr so aus“, stellt Holler fest, dessen Team eine gute Viertelstunde braucht, um die paar Quadratmeter von dem stinkenden Müll zu befreien.

Rund 400 Meter weiter, an den Bushaltestellen des Bahnhofs, gibt es hingegen keine Hinweise auf eingesetzte Pyrotechnik. Dafür muss ein Stück der nahen Poststraße gründlich gefegt werden, weil hier etliche Raketenteile und Böllerstummel den Asphalt bedecken. Liegt der Müll auf dem Gehweg, sind in der Regel die Eigentürmer respektive Mieter der angrenzenden Häuser für dessen Beseitigung zuständig – so wie beim Winterdienst. Indessen gibt es einige Bereiche im Stadtgebiet, wo die Eigentumsverhältnisse nicht klar sind. „Das ist für uns dann immer schwierig, ob wir den betroffenen Teil freimachen sollen oder nicht“, erzählt Holler, „schließlich kann es dann (bei einer Fehleinschätzung, Anm. d. Red.) vorkommen, dass auch die Nachbarn verlangen, bei ihnen zu räumen.“

Am Morgen der Silvester-Putzete sind die Mitarbeiter aber eher mit anderen Problemen konfrontiert. So streikt etwa der Laubbläser (genau der, der gar nicht erst anspringen wollte), sodass eine nicht vorgesehene Rückkehr zum Bauhof eingelegt werden muss. Ferner muss die Kehrmaschine vorerst in der Zentrale bleiben, weil es im Laufe des Vormittags einfach nicht wärmer werden will und so die Gefahr von gefrorenen Wasserleitungen in der Maschine besteht. Insofern kommt die kurze Pause um 9 Uhr gerade recht, um sich im Aufenthaltsraum ein wenig aufzuwärmen und auszutauschen. Für das Fahrzeug von Hans Holler geht es anschließend zurück in die Stadt zur Alten Eisenbahnbrücke, die vielen zu öde für ein Feuerwerk über den Gleisen war. Bis auf ganz wenige Verpackungen sind keine Hinterlassenschaften aus der Silvesternacht erkennbar, und auch der berüchtigte Kelterplatz präsentiert sich überraschend „sauber“. Ganz ähnlich verhält es sich in den Wohngebieten Heidenwäldle und Eckenweiher, die anschließend an der Reihe sind.

Sind die Mühlackerer in Zeiten des gesteigerten Umweltbewusstseins tatsächlich genügsamer geworden? Markus Baur, Leiter des Bauhofs, vermutet darin eine Ursache für die „erfreuliche Entwicklung“. Außerdem geht er davon aus, dass viele Bürgen ihren Müll wieder mitgenommen und selbst entsorgt haben.

„Es ist zum Glück nicht mehr so wild wie früher, als wir auch noch viele Flaschen entsorgen mussten“, berichtet Baur. Selbst am Senderhang, der einst prädestiniert für Müll-Ansammlungen war, gehe es mittlerweile gesitteter zu. Überdies deckten sich die Beobachtungen aus der Kernstadt mit denen aus den Teilorten Enzberg, Lomersheim, Lienzingen, Mühlhausen, und Großglattbach, die von den Bauhof-Außenstellen betreut werden.

Angesichts der engen personellen Besetzung zum Jahresanfang und den sonstigen anstehenden Arbeiten wie Grün- und Baumpflege oder Winterdienst ist Markus Baur froh, dass sich der Umfang der inoffiziellen Stadt-Putzete verringert hat. „Für mich ist es schon ein bisschen ärgerlich, meine Leute dafür abzustellen, aber irgendwie gehört es eben dazu“, sagt der Bauhof-Leiter, der nach eigenen Angaben keine Lust mehr auf ein eigenes Feuerwerk verspürt. Und das hat nur teilweise mit seinem Beruf zu tun: „Wer Tiere hat, der weiß genau, wie stressig das für sie ist. Außerdem darf man auch nicht die Auswirkungen auf die Natur vergessen“, gibt er zu bedenken.