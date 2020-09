„Das Schweben in der Luft ist klasse“

Von Ulrike Stahlfeld

Mühlacker. Das Wetter ist fantastisch, und Jürgen Klemm muss sich deshalb am Samstag fast ein wenig ärgern. Normalerweise würde an diesem Tag das 25. Flugplatzfest beginnen. Hätte Corona den Flugsportclub (FSC) Mühlacker und Umgebung nicht ausgebremst, dann würden die Besucher in Scharen auf das Segelfluggelände Hangensteiner Hof strömen. Exakt sechs Gäste geben dem FSC-Vorsitzenden an diesem Tag dennoch Grund zur Freunde. Sie gehören zu den 18 Teilnehmern der Schnupperflugtage „Try&Fly“.

Um neue Mitglieder zu gewinnen, geht der Flugsportclub ungewöhnliche Wege. Bereits im vergangenen Jahr hatten die Mitglieder zum ersten Schnupperflug-Event eingeladen. Da war das Interesse noch verhalten. „Wir hatten sieben Anmeldungen für zwei Tage“, erzählt FSC-Schriftführer John Griesbacher, dass man zwölf Leute hätte unterbringen können.

Dieses Jahr präsentiert sich die Situation umgekehrt. Das Interesse war größer als die Anzahl der vorhandenen Plätze, obwohl man einen Zusatztag einschob. An drei Tagen konnten so 18 Anmeldungen berücksichtigt werden. Weitere zehn Interessierte fanden keinen Platz. Klemm und Griesbacher können über die Gründe für den Ansturm nur spekulieren. 45 Euro kostet die Teilnahme am Schnuppertag. Und der Betrag wird, wie sie betonen, bewusst erhoben, denn beim FSC will man sicher sein, dass die Gäste ehrliches Interesse am Flugsport mitbringen.

Wie zum Beispiel Alexander Kartschall aus Wiernsheim. Der 45-Jährige hat unter dem Titel „Geheime Produktionsstätten“ bereits ein Buch über das Flugzeug Messerschmitt Me 262 geschrieben und war nicht ganz unerfahren, als er am Samstag in den Doppelsitzer stieg, in dem die Schüler ausgebildet werden. „Ich könnte mir vorstellen, Mitglied zu werden“, sagt er, nachdem er bereits zweimal sechs Minuten über den Platz gesegelt war. „Sehr schön, sehr schön“, schwärmt Viktor Bastian aus Pforzheim. Der 33-Jährige ist nach den ersten Flügen sichtlich stolz, dass er schon einige Manöver selbst machen durfte. Zu fliegen sei schon immer ein Traum von ihm gewesen, erzählt er. Daniel Nehring ist von Kindheit an begeisterter Modellflieger. „Jetzt sollte ich es schon man selbst machen“, sagt der 28-Jährige aus Wurmberg und ist nach den ersten Rundflügen aus dem Häuschen: „Einfach Klasse, das Schweben in der Luft ist schon Klasse.“

Im vergangenen Jahr konnte der Flugsportclub durch das Schnupperfliegen drei neue Mitglieder gewinnen, und so hofft Vorsitzender Jürgen Klemm, auch in diesem Jahr die Zahl von 60 Aktiven weiter steigern zu können. Dabei verhehlt er nicht, dass es ein zeitintensives Hobby ist. Schließlich will ein Flug gut vorbereitet sein, wie die Teilnehmer von „Try&Fly“ am eigenen Leib erfahren. Von 9 bis 18 Uhr sind sie auf dem Fluggelände und sind Teil des normalen Flugbetriebs.

Da müssen morgens die Flugzeuge aus der Halle herausgeschoben werden. Dann folgen der Check und das Briefing von Flugleiter und Fluglehrer. Die Winde wird aufgebaut, und so vergehen im Nu eineinhalb Stunden, bis der erste „Schnupperer“ mit seinem Fluglehrer Michael Wagner startet. „Allein bekommt man das Flugzeug nicht in die Luft“, unterstreicht Klemm die Teamarbeit. Dazu gehören auch das Putzen der Flugzeuge am Abend und das Einräumen. Im Debriefing wird dann über den Tag gesprochen und was man aus etwaigen Fehlern lernen kann.

Unter den 18 Teilnehmern im Alter zwischen 14 bis 55 Jahre befinden sich drei Frauen. Vielleicht entdecken sie ihre Freude am Segelflug und werden aktive Pilotinnen. Beim FSC würde man sich freuen. Tatsächlich gibt es aktuell nur zwei aktive Pilotinnen, wie Klemm und Griesbacher bedauern. Damit sich das ändert, soll im kommenden Frühjahr 2021 zum Girls’ Day eingeladen werden.