Von Ulrike Stahlfeld

Mühlacker. Am Freitagabend hat das Gesundheitsamt über mehrere Corona-Fälle unter den Bewohnern und Mitarbeitern des Mühlacker Seniorenzentrums St. Franziskus berichtet, doch unter Quarantäne steht die Einrichtung nach Auskunft der Heimleitung bereits seit Mittwoch, nachdem sich bei einem Bewohner der Verdacht auf eine Infektion mit dem Coronavirus bestätigt hatte. Mittlerweile seien bis zu zehn weitere Bewohner und mehrere Mitarbeiter erkrankt. Um Klarheit über das Ausmaß des Ausbruchs zu bekommen, würden am Montag alle Personen, die im Haus leben und arbeiten, getestet.

„Uns liegen noch keine endgültigen Zahlen vor“, erklärte am Samstag Leiter Markus Schellinger, als er vor Ort auf weitere Testergebnisse wartete. Wie der Verwaltungschef berichtete, war am Sonntag vor einer Woche aufgefallen, dass ein Bewohner leichte Symptome zeigte, worauf er gleich montags auf das Virus getestet worden sei. Nachdem am Mittwochnachmittag das – laut Schellinger sogar für den Arzt überraschende – positive Ergebnis vorgelegen habe, sei das Gesundheitsamt informiert und in Absprache mit der Behörde das St. Franziskus unverzüglich unter Quarantäne gestellt worden. Ebenfalls am Mittwochnachmittag habe eine Mitarbeiterin mitgeteilt, ihr Test sei positiv.

Wie der Einrichtungsleiter weiter mitteilte, wurden am Donnerstag im betroffenen Wohnbereich alle Bewohner und Mitarbeiter durch das Gesundheitsamt getestet. „Wir waren erstaunt, dass schon so viele Mitarbeiter und Bewohner positiv waren“, so Schellinger, der nach eigenem Bekunden nicht damit gerechnet hatte, dass das Virus in solch kurzer Zeit auf so viele Personen übertragen worden war. Als erst vor drei Wochen alle Mitarbeiter und Bewohner getestet worden seien, weil ein Gast in der Kurzzeitpflege an Covid-19 erkrankt war, seien alle Tests negativ ausgefallen, berichtet der Verwaltungschef.

Umso überraschender ist für ihn nun die aktuelle Situation. „Das geht so rasant schnell“, sagt Schellinger und betont, dass man den betroffenen Wohnbereich vollständig isoliert habe. Die Bewohner hielten sich in ihren Zimmern auf und würden dort versorgt. „Die Angehörigen haben wir alle telefonisch benachrichtigt.“

Auch zur Sicherheit der Mitarbeiter seien alle erforderlichen Maßnahmen getroffen worden, sichert Schellinger zu. Die Altenpflegerinnen und -pfleger würden den betroffenen Wohnbereich ausschließlich in Schutzkleidung betreten. Zudem seien, wie Schellinger weiter ausführte, im ganzen Haus die Schutzmaßnahmen hochgefahren worden: „Jeder Mitarbeiter arbeitet mit einer FFP2-Maske.“

Ziel ist es, die weitere Ausbreitung innerhalb des Hauses zu verhindern. Gleichzeitig muss Schellinger trotz gestiegener Anforderungen vorerst mit weniger Personal auskommen. Die Lage werde sich erst dann wieder entspannen, wenn die ersten genesenen Mitarbeiter zurückkehrten. „Es gibt niemanden der sich jetzt nicht engagiert“, zeigt sich Schellinger froh darüber, dass er sich auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in dieser Ausnahmesituation verlassen könne. „Hier wird gerade Enormes geleistet. Auch die Zusammenarbeit mit den Mitarbeitenden des Gesundheitsamtes ist sehr unterstützend.“

Während der Quarantäne dürfen nur die Ärzte in das Seniorenzentrum, weitere Besuche müssen jeweils nach der persönlichen Situation der Bewohner abgesprochen werden. Schon vor dem Auftreten des ersten Corona-Falls seien in der Einrichtung die geltenden Vorgaben des Sozialministeriums strikt umgesetzt worden, unterstreicht Markus Schellinger. Dazu gehörte unter anderem, dass bei jedem Besucher die Körpertemperatur gemessen und er nach Symptomen befragt wurde.

„Die Lockerungen nach dem Lockdown erhöhen das Risiko für Pflegeeinrichtungen erheblich“, stellt der Leiter der Seniorenzentren St. Franziskus in Mühlacker und St. Clara in Illingen fest. Dennoch sei eine erneute Abschottung der Seniorenheime für ihn keine Alternative: „Das ist extrem belastend für die Bewohner und Angehörigen, wenn Erstere immer im Zimmer oder in der Einrichtung isoliert über einen längeren Zeitraum leben müssen.“ Deshalb dürfe man diese Maßnahmen nur in Ausnahmefällen wie aktuell anordnen. „Das Virus wird uns dauerhaft begleiten, man muss lernen, damit umzugehen.“