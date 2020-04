Dachgeschoss brennt

Mühlacker (md). Die Mühlacker Feuerwehr ist am Donnerstagabend zu einem Dachgeschossbrand in die Hindenburgstraße in Mühlacker ausgerückt. Im Erdgeschoss des Gebäudes befindet sich ein Café. Außerdem gibt es in dem Haus eine Wohnung.

Nach ersten Informationen unserer Zeitung wurde durch das Feuer bisher niemand verletzt. Derzeit decken die Einsatzkräfte das Dach ab, um den Brand in den Griff zu bekommen.

Der Mühlacker Oberbürgermeister Frank Schneider macht sich vor Ort ein Bild von den Löscharbeiten.

