Coronavirus prägt Leben in Bassano

Von Maren Recken

Bassano del Grappa. Die Nachrichten aus Norditalien klingen dramatisch, und längst beschäftigt die Ausbreitung des Coronavirus auch die Menschen in Mühlackers Partnerstadt Bassano del Grappa.

Beim ersten Todesfall in Italien, der Ende vergangener Woche vermeldet wurde, handelte es sich um einen 78-Jährigen aus der Provinz Padua – in direkter Nachbarschaft der Provinz Vicenza, in der Bassano del Grappa liegt. Beide Provinzen, Padua und Vicenza, zählen zur Region Venezien, die neben der Lombardei mit am stärksten von der Krankheitswelle betroffen ist.

Die italienische Regierung hat drastische Maßnahmen ergriffen, um eine weitere Verbreitung des Erregers zu stoppen. Unter anderem wurde die nur rund 60 Kilometer von Bassano entfernt gelegene Gemeinde Vo hermetisch abgeriegelt. Mühlackers Partnerstadt selbst blieb – Stand Freitag – bisher verschont. „Wir haben weder in Bassano noch im Zuständigkeitsbereich unseres Gesundheitsamts einen Coronavirus-Fall. Bisher waren alle Proben negativ“, berichtet Bürgermeisterin Elena Pavan. Die Einwohner seien besorgt, aber nicht panisch, und drastische Schutzmaßnahmen wie beispielsweise in Vo seien in ihrer Stadt (noch) nicht notwendig.

Dennoch habe die Stadtverwaltung den nationalen und regionalen Anweisungen Folge geleistet, die neben dem Aufruf an die Bürger, sich gründlich die Hände zu waschen, die Vermeidung größerer Menschenansammlungen vorsehen. „Wir haben daher in Bassano einige Veranstaltungen abgesagt“, informiert Bürgermeisterin Pavan. Der Karnevalsumzug sei ebenso betroffen gewesen wie Theateraufführungen.

Für den privaten Bereich habe die Verwaltung geraten, die Kontakte auf das direkte Umfeld zu beschränken und so das Ansteckungsrisiko zu minimieren. Außerdem seien die Bibliothek und das städtische Museum geschlossen worden, während die Ämter, Geschäfte und Hotels nach wie vor geöffnet hätten. Auch der Wochenmarkt am Donnerstagvormittag habe wie gewohnt stattgefunden.

Sie treffe sich fast täglich mit Vertretern der zuständigen Behörden und stehe fast stündlich mit ihnen im Telefonkontakt, erzählt die Rathauschefin. Die Bevölkerung Bassanos könne sich über die Homepage oder die Facebook-Seite der Stadt, die laufend aktualisiert würden, über alle neuen Entwicklungen rund um das Coronavirus informieren. Nach Karneval blieben den Rest der Woche auch die Schulen geschlossen, berichtet die Bürgermeisterin. Wie es ab Montag weitergehe, sei noch offen. „Das hängt davon ab, was auf regionaler Ebene beschlossen wird“, so Pavan.

Auch wenn bisher aus Bassano direkt noch keine Krankheitsfälle gemeldet worden seien, machten sich die negativen Auswirkungen der Virus-Infektion auf wirtschaftlichem Sektor bereits bemerkbar. „Restaurants und Hotels erhalten Stornierungen, die Läden und Bars sind weniger besucht als normal“, beschreibt die Verwaltungschefin die unmittelbaren Folgen und fügt hinzu: „Leider wird es sicherlich auch langfristige wirtschaftliche Folgen geben, die sich erst in den nächsten Wochen und Monaten zeigen. Vor allem für die Firmen, die hauptsächlich mit dem Ausland zusammenarbeiten.“