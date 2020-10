Corona: In Mühlacker wächst die Sorge

Mühlacker (cb). Nachdem sich der Mühlacker Oberbürgermeister Frank Schneider am Dienstag vergangener Woche, wie berichtet, via Pressemitteilung an die Öffentlichkeit gewandt und zu Vorsicht gemahnt hat, haben nun auch die Vereine und Gemeinschaften eine schriftliche Botschaft aus dem Rathaus erhalten.

Angesichts des bedenklichen Anstiegs der Covid-19-Infektionen in Mühlacker mache sich der städtische Pandemiestab Gedanken über eventuelle Hallenschließungen, hatte der OB bereits verlauten lassen. Im Brief an die Verantwortlichen von Vereinen und Gemeinschaften verleiht Schneider seiner Sorge erneut Ausdruck. „Die Infektionsquellen in unserer Stadt sind nicht eindeutig auszumachen“, schreibt er. Vieles deute jedoch darauf hin, dass die privaten Aktivitäten der Bürger das Infektionsgeschehen negativ beeinflussten. Um einen weitergehenden Lockdown in Mühlacker zu vermeiden, bitte er darum, Aktivitäten zunächst noch zu unterlassen. Es sei ihm genau wie den örtlichen Behördenvertretern durchaus bewusst, dass der Verzicht auf liebgewordene Betätigungen einen Einschnitt ins soziale Leben bedeute. Nichtsdestotrotz müssten diese derzeit auf das Allernotwendigste begrenzt werden.

Schneider appelliert: „Drängen Sie zum jetzigen Zeitpunkt nicht auf einen normalen Vereins- beziehungsweise Gemeinschaftsbetrieb. Verzichten Sie auf so viele Aktivitäten und Unternehmungen wie möglich. Hinterfragen Sie, ob Konzerte, Feste, Übungseinheiten und andere Begegnungen wirklich notwendig sind, begrenzen Sie Ihre Begegnungen auf möglichst wenige Teilnehmende. Ersetzen Sie persönliche Begegnungen durch virtuelle.“ So könne jeder seinen Teil dazu beitragen, dass die Infektionszahlen in Mühlacker nicht weiter ansteigen.