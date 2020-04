Bushaltestellen werden umgebaut

Mühlacker (pm). Um die Verkehrsverhältnisse in Mühlacker im Sinne einer nachhaltigen Mobilität zu verbessern, werden ab kommendem Montag, 4. Mai, zehn Bushaltestellen barrierefrei umgebaut. Mit Behinderungen für die Verkehrsteilnehmer sei im Bereich der Baumaßnahmen zu rechnen, teilt die Stadtverwaltung mit.

„Um den Fahrgästen in Zukunft einen barrierefreien Zugang zu den Bussen zu ermöglichen, wird die Bordsteinführung so angepasst, dass diese von niederflurigen Bussen problemlos angefahren werden können. Zudem erhalten die neuen Haltestellen nicht nur einen Busbord mit angeformter Fahrkante, sondern auch eine dem Reifenquerschnitt angepasste Anfahrfläche“, heißt es in der Pressemitteilung aus dem Rathaus weiter. Darüber hinaus würden die umzubauenden Haltepunkte mit Blindenleitlinien ausgestattet und erhielten einen neuen Pfasterbelag. Die beiden Haltepunkte „In den Waldäckern“ und in der „Ernst-Händle-Straße“ bekämen zudem ein neues Buswartehäuschen.

Die Arbeiten werden mit halbseitiger Sperrung der Straßen durchgeführt. Während der Baumaßnahme werden die Haltepunkte verlegt. Diese sind als solche gekennzeichnet und werden von den Bussen planmäßig angefahren. Pro Haltestelle wird eine Bauzeit von drei bis vier Wochen veranschlagt, somit wird mit einer Umbauphase bis Ende Oktober gerechnet.

Folgende Haltestellen sind betroffen:

Kernstadt Mühlacker: In den Waldäckern Haltestelle West, Eckenweiherstraße Haltestelle Steinbeisstraße,Lindachstraße Haltestelle Enzkreiskliniken, Bahnhofstraße Haltestelle Poststraße.

Dürrmenz: Ernst-Händle-Straße – Haltestelle Öschelbronner Straße.

Enzberg: Hartfeldstraße – Haltestelle Hartfeldschule.

Großglattbach: Vaihinger Straße – Haltestelle Altes Rathaus.

Lienzingen: Zaisersweiherstraße – Haltestelle Alte Kelter.

Lomersheim:Mühlackerstraße – Haltestelle Im Letten.

Mühlhausen: Wasserstraße – Haltestelle Rathaus.

Der Umbau beginnt mit der Haltestelle im Letten in Lomersheim. Die Maßnahmen werden mit Zuwendungen zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden im Sinne einer nachhaltigen Mobilität nach dem Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (LGVFG) gefördert. Der Zuwendungsbetrag beträgt 126000 Euro.