Bürgersprechstunde Integration im Januar

Mühlacker (pm). Wie bereits in den vergangenen Jahren wird die Integrationsbeauftragte der Stadt Mühlacker, Leila Walliser, Bürgersprechstunden zum Thema Integration in den einzelnen Stadtteilen anbieten. Die nächste findet am Freitag, 10. Januar, von 9 bis 11 Uhr statt. Das Konzept der offenen Sprechstunde habe sich, laut Pressemitteilung der Stadt, gut bewährt. Alle Bürger Mühlackers, egal welcher kulturellen Herkunft, sind zum Gespräch, zur Diskussion und vielleicht auch gemeinsamen Planen und Handeln eingeladen.