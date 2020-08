Biogasanlage hilft Bauern

Mühlacker (pm). Normalerweise liefern Bauern aus der Region auf dem Gelände der Biomethananlage in Mühlacker ihre Biomasse als Grundlage für die Energiegewinnung ab – in diesen Tagen allerdings funktioniert die Lieferkette bei Bedarf auch umgekehrt. Weil wegen der langen Trockenheit und Hitze auf vielen Flächen die Maisernte dürftig ausfällt, habe sich das Unternehmen entschlossen zu helfen, teilte Betriebsleiter Thomas Gutjahr mit. „Durch das gute Rohstoff-Management haben wir an der Biomethananlage einen großen Vorrat an Maissilage. Daher haben wir uns entschieden, Maissilage an unsere Landwirte abzugeben.“ Außerdem seien circa 80 Hektar an Mais-Vertragsflächen an regionale Landwirte vermittelt worden, damit die Tiere auf ihren Höfen genügend Futter bekämen. „Es muss ein Miteinander mit der Landwirtschaft – unseren Lieferanten – sein“, unterstreicht Thomas Gutjahr. „Nun haben wir den Landwirten geholfen und hoffen auf eine ordentliche Ernte, um die Rohstoffe für das kommende Jahr für die Biomethananlage sicherstellen zu können.“