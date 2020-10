Bildungscampus: CDU sieht Klärungsbedarf

Mühlacker (pm/sw). Die Pläne für einen Bildungscampus am Standort Lindach, die verschiedene Maßnahmen zur Verbesserung und Weiterentwicklung der schulischen Situation in Mühlacker vorsehen, hatten aufgrund der hohen Kosten für das Projekt Fragen nach der Finanzierung aufgeworfen. An die 70 Millionen soll die Umsetzung aller Maßnahmen schätzungsweise kosten. Die CDU-Fraktion Mühlacker hat nun ein Neun-Punkte-Papier ausgearbeitet und fordert, dass offene Fragen zum weiteren Verlauf des Entwicklungskonzeptes im Gemeinderat geklärt werden.

„Das im Sommer 2019 von allen Ratsfraktionen gelobte Konzept darf nicht einfach zur Seite gelegt werden mit der pauschalen Behauptung, nicht finanzierbar zu sein“, wird hierzu der Fraktionsvorsitzende Günter Bächle in einer Pressemitteilung zitiert. Notwendig sei, den Plan differenziert zu betrachten und am Ende dieses Prozesses zu klären, was für Mörike-Realschule und Gemeinschaftsschule sinnvoll und für die Stadt auch finanzierbar sei.

Dazu müssten aber, so der Fraktionssprecher, noch Fragen beantwortet und einzelne Punkte nachgearbeitet werden. Die CDU-Gemeinderatsfraktion legte jetzt eine Liste von neun Punkten der Verwaltung vor. Sie gehe davon aus, dass die bisherigen Planungskosten für den Bildungscampus Lindach nicht für die Katz sein sollen. Zwar operiere die Verwaltung mit Bruttoausgaben von insgesamt 64 bis 70 Millionen Euro, doch eine detaillierte Übersicht der einzelnen Maßnahmen sei bisher noch nicht vorgelegt worden, bedauerte Stadtrat Matthias Trück laut Mitteilung. Dies sei nachzuholen.

„Im Übrigen erheben wir den Anspruch, mit unseren Fragen und Anregungen einen Beitrag zu leisten zum Bemühen, die Kosten eines Bildungscampus Lindach zu senken“, wird darüber hinaus sein Kollege Wolfgang Schreiber zitiert. Fraktionsvorsitzender Bächle geht davon aus, dass bis zu den weiteren Beratungen die Verwaltung mit dem Regierungspräsidium klären werde, wie hoch der Förderbetrag durch das Land sei, sollte das Konzept ohne Abstriche verwirklicht werden.

In dem Schreiben der Gemeinderatsfraktion an Oberbürgermeister Frank Schneider gehe es auch um Details des Konzepts. So sei durchaus nachzuvollziehen, teilt die CDU-Fraktion mit, dass bei einer begrüßenswerten gemeinsamen Flächennutzung der Klassen 5 bis 10 der Mörike-Realschule und Gemeinschaftsschule Schillerschule, wie sie das Konzept vorsieht, eine räumliche Nähe von großem Vorteil wäre. Trotzdem stelle sich die Frage, ob das Nebeneinander in dieser Form unbedingte Voraussetzung sein müsse. Dies führe nämlich zu einem offenbar kostenaufwendigen Umzug der Grundschule vom Lindach in die Schillerschule, den der Planer damals vorgeschlagen hatte. Könnte notfalls – so die CDU – auf den Umzug verzichtet werden und wenn ja, welche Folgen ergeben sich daraus?

Nicht überzeugt sei die CDU, so Stadtrat Bernd Obermeier, von dem doppelten Mensa-Angebot, das im Konzept vorgesehen war. Nachdem im weiterführenden Schulbereich die Gemeinschaftsschule als verpflichtende Ganztagesschule mit verbindlicher Teilnahme am Mittagessen vorhanden sei, müsse dargelegt werden, ob ein offenes Ganztages-Angebot der Realschule mit unverbindlicher Teilnahme am Mittagessen attraktiv ist oder ob sich eine Arbeitsteilung anbietet.

In verschiedenen Punkten stünden darüber hinaus abschließende Klärungen noch aus, zum Beispiel die Frage nach einem Sachunterrichtsraum. Müssten hierfür etwa bei der Grundschule bestimmte Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt werden, für die das Land bisher keine Schulbaufördermittel gibt, müsse dieser Widerspruch beim Land vorgebracht werden, wird hierzu Stadtrat Johannes Bächle zitiert. Noch offen sei aus Sicht des Stadtrates, ob die neuen Bildungsplan-Vorgaben des Landes für Realschulen zügig in die Schulbauförderrichtlinien des Landes für die Klassenstufen fünf und sechs eingearbeitet werden.

Nachdem die Verwaltung in den Beratungen über den Wohnungsbau auf dem Areal der alten Ziegelei von einer höheren Einwohnerzahl ausgehe und andererseits keinerlei Mehrbedarf durch die alte Ziegelei zum Beispiel bei der Planung des Bildungscampus Lindach berücksichtigt sei, will Fraktionssprecher Günter Bächle laut Mitteilung Klarheit. Die Verwaltung solle darlegen, wie sie die Auswirkungen auf die Kapazitäten der Grund- und weiterführenden Schulen in Mühlacker durch die höheren Einwohnerzahlen sieht und in welchem Zeitfenster sie die Schaffung von Kapazitäten für notwendig hält.

„Erst wenn alle Fakten und Zahlen auf dem Tisch liegen, lässt sich seriös klären, welcher Betrag in welchem Zeitraum finanziert werden muss“, so die CDU-Stadträte. In einem zweiten Schritt seien die finanziellen Möglichkeiten unter Einbeziehung der Zuschüsse des Landes zu klären. Einbezogen werden müsse, welche Auswirkungen Corona auf die Infrastruktur aller Mühlacker Schulen habe, etwa bei der Öffnung von Fenstern oder den Datenübertragungsraten bei Online-Unterricht. Schließlich bestehe weiterhin ein Sanierungsbedarf an Schulgebäuden, wobei dies das Lindach-Konzept schon berücksichtige. Fazit der Union: Für die Kommune bindende Zusagen könnten bis jetzt nicht gegeben werden – aber wenn die offenen Fragen geklärt seien, dann hätten die Schulen einen Anspruch darauf.