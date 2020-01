Besorgnis bei Mahle Behr

Mühlacker/Vaihingen (pm). Während die Industrie- und Handelskammer Nordschwarzwald in ihrem aktuellen Konjunkturbericht von einer optimistischen Grundhaltung in der regionalen Wirtschaft berichtet (siehe Artikel unten), ist bei der Firma Mahle Behr in Mühlacker die schlechte Auftragslage Grund zur Besorgnis für die Beschäftigten.

In der vergangenen Woche, berichtet die IG Metall in einer Mitteilung, seien die Betriebsräte in Mühlacker und Vaihingen über massive Einbrüche bei den Auftragseingängen unterrichtet worden. Betroffen sei vor allem Mühlacker, wo Anfang der Woche für alle drei Schichten außerordentliche Betriebsversammlungen stattgefunden hatten. Die Arbeitgeberseite, vermeldet die Gewerkschaftszentrale in Pforzheim, habe in der Betriebsversammlung ausdrücklich betont, dass sich das Unternehmen nicht in einer Krise befinde, sondern mit „nachhaltig rückgängigen Auftragseingängen“ zu kämpfen habe. „Sollte dieser Trend anhalten, könnten in Mühlacker schon in kürzester Zeit eine große Anzahl an Arbeitsplätzen, vor allem befristet Beschäftigter, in Gefahr sein“, mahnt Dieter Kiesling, der Betriebsratsvorsitzende der Region Mahle Behr Mühlacker. „Dem gilt es entgegenzutreten, denn das Problem ist zum Großteil hausgemacht.“ Wie schon länger bekannt sei, würden zwar neue Aufträge und neue Produkte für den Mutterkonzern Mahle gewonnen, diese würden jedoch „aufgrund einseitiger Entscheidungen des Konzerns nicht oder nur selten an den deutschen Standorten realisiert“.

Die stellvertretende Betriebsratsvorsitzende, Nektaria Christidou, forderte laut Mitteilung die Geschäftsleitung in der Betriebsversammlung zum wiederholten Male auf, neue Produkte und Aufträge in Mühlacker zu positionieren, um damit die Beschäftigung zu sichern.

Die erste Bevollmächtigte der IG Metall Pforzheim, Liane Papaioannou, habe in den Betriebsversammlungen deutlich gemacht, dass gemeinsam mit dem Betriebsrat alle Anstrengungen unternommen würden, um mit nachhaltigen Ideen die Arbeitsplätze zu sichern. „Wir müssen heute schon an die Arbeit von morgen denken. Darum geht es jetzt darum, die vorhandenen Mittel zu nutzen, die die Transformation mitgestalten. Wir müssen bei Mahle Qualifizierungsmöglichkeiten nutzen, um Beschäftigung zu halten. Man muss über Brücken für einen flexiblen Übergang in die Rente und, damit einhergehend, die Möglichkeit für Beschäftigung junger Menschen reden. Dafür braucht es keine Abweichungen vom Tarifvertrag, sondern kluge und innovative Ideen der Personalplanung.“

„Gerade die aktuelle Situation bei Mahle ist für mich ein eindeutiger Hinweis, dass die IG Metall mit ihrem Moratorium für einen fairen Wandel genau an der richtigen Stelle ansetzt“, wird Papaioannou in der Mitteilung zitiert, die Mahle und alle anderen Arbeitgeber in der Region dazu auffordert, sich ihrer Verantwortung für den Industriestandort Deutschland in der Transformation und für die Zukunft der jeweiligen Beschäftigten zu stellen.