Beratungsstellen helfen online und über Telefon

Mühlacker (pm). Die Beratungsstellen für Eltern, Kinder und Jugendliche des Enzkreises in Pforzheim und Mühlacker weisen darauf hin, dass sie in Zeiten von Corona keine persönlichen Beratungen anbieten könnten. Sie stünden Familien dennoch zur Seite, indem telefonisch eine Unterstützung in allen Fragen des familiären Zusammenlebens angeboten werde. Im Raum Mühlacker sind die Berater unter 07041/89745101 erreichbar. Außerdem ist eine Online-Beratung möglich unter https://eb-muehlacker.beranet.info/ueber-uns.html.