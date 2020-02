Bei der Firma Sihn gehen die Lichter aus

Mühlacker (pm/the). Hiobsbotschaft für den Wirtschaftsstandort Mühlacker: Weil die Suche nach Investoren ergebnislos geblieben ist, leitet der Insolvenzverwalter für die Sihn GmbH im Industriegebiet Waldäcker die Betriebsstilllegung ein.

Trotz einer „intensiven, internationalen Suche nach potenziellen Interessenten“ habe sich bis dato kein Investor gefunden, der bereit gewesen wäre, den Betrieb fortzuführen, gab Insolvenzverwalter Marc Schmidt-Thieme am Freitag bekannt. Damit bleibe keine andere Möglichkeit mehr, als die Betriebsstilllegung einzuleiten, heißt es in einer Mitteilung. Damit endet in Kürze eine Firmengeschichte, die in ihren Ursprüngen zurückreicht bis ins Jahr 1939, als die Robert Sihn GmbH&Co.KG gegründet wurde.

In einem ersten Schritt würden circa 90 der rund 320 Mitarbeiter freigestellt; 15 Beschäftigte scheiden laut Insolvenzverwalter aufgrund von Eigenkündigungen oder über Aufhebungsverträge aus; die übrigen Mitarbeiter blieben noch so lange, bis die laufenden Aufträge abgewickelt seien. Mit dem Betriebsrat und der Gewerkschaft IG Metall würden unverzüglich Gespräche über einen Sozialplan mit Interessenausgleich aufgenommen, kündigte ein Sprecher des Insolvenzverwalters an.

Die Krise des Zulieferers von Komponenten für Nutzfahrzeuge und Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren habe sich in den vergangenen Monaten verschärft, weil neue Aufträge ausgeblieben seien. Trotz laufender Restrukturierungsmaßnahmen sei es nicht gelungen, dass das Unternehmen kostendeckend arbeiten könne, hieß es. Dies und die derzeit negativen Perspektiven für Zulieferer der Automobilindustrie habe potenzielle Investoren abgeschreckt. Die Sihn GmbH selbst verfüge über keine Mittel mehr, um den Betrieb aufrechtzuerhalten, auch sei in dieser Situation niemand mehr bereit, dies weiter zu finanzieren. „Wir haben alle Möglichkeiten ausgeschöpft, jedoch bleibt uns jetzt angesichts der fehlenden Fortführungsperspektive zu unserem großen Bedauern keine andere Wahl mehr, als die Betriebsstilllegung in die Wege zu leiten“, teilte die Insolvenzverwaltung bei einer Belegschaftsversammlung den Mitarbeitern mit.

Arno Rastetter, Gewerkschaftssekretär der IG Metall Pforzheim, sieht die Ursachen für das Aus allerdings auch beim „katastrophalen Missmanagement der früheren Geschäftsleitung“. Ein entscheidender Negativfaktor sei die Teilverlagerung nach Bulgarien gewesen, so Rastetter. Er sei mehr als enttäuscht, ließ der Gewerkschafter verlauten. Die Beschäftigten hätten bislang auch im Insolvenzverfahren alles gegeben, um die Aufträge der Kunden fristgerecht abzuwickeln. Dass nun rund 90 Mitarbeiter Ende Januar quasi über Nacht arbeitslos würden, sei „die bitterste aller Möglichkeiten im Verfahren“.

Während der Insolvenzverwalter rasche Gespräche über einen Sozialplan zusicherte, forderte IG-Metall-Sprecher Rastetter von den verbliebenen Kunden, schnellstmöglich Mittel zur Finanzierung einer Transfergesellschaft bereitzustellen. „Das würde den verbliebenen Beschäftigten die Sicherheit bieten, nach der Stilllegung noch mindestens sechs Monate Zeit zu haben, sich zu qualifizieren und in ,Ruhe‘ mit der entsprechenden Unterstützung einen neuen Arbeitsplatz zu suchen“, machte der Gewerkschafter deutlich. Sollte dies nicht schnellstens realisiert werden, sehe er schwarz, was die Lieferung von Teilen für die Kunden angehe. Selbst in höheren „Anwesenheitsprämien“ sehe er, so Rastetter, keine adäquate Alternative. Dies habe er auch bei der Betriebsversammlung am Freitag gegenüber den Beschäftigten und der Insolvenzverwaltung deutlich gemacht.

Für die Region um Mühlacker sei das Aus für Sihn nach der Ankündigung eines Arbeitsplatzabbaus bei Mahle Behr „ein weiterer Schlag in Sachen Arbeitsplatzvernichtung in der Metallindustrie“, erklärte die erste Bevollmächtigte der IG Metall Pforzheim, Liane Papaioannou. Jetzt komme es umso mehr darauf an, die Beschäftigungssicherung weiter in den Fokus zu rücken und in den Betrieben möglichst viele Mitarbeiter zu qualifizieren.

Er halte es für erforderlich, so Gewerkschafter Rastetter, dass künftig nicht nur eine Absicherung der Beschäftigten über das Insolvenzgeld für maximal drei Monate erfolge, sondern dass für den Fall der Stilllegung auch die ohnehin schon auf drei Monate verkürzte Kündigungsfrist vorfinanziert und sozialpolitisch abgesichert werden könne. Das Insolvenzgeld helfe ohne Zweifel bei der Weiterführung von Betrieben, werde ein Standort aber dennoch stillgelegt, stünden die Beschäftigten von einem Tag auf den anderen auf der Straße. „Würden die Kündigungsfristen ähnlich der Umlage beim Insolvenzgeld ebenfalls sozialpolitisch abgesichert, könnte mit diesem Geld zumindest auch im Falle der Stilllegung und ,Massearmut‘ eine Transfergesellschaft für alle Betroffenen finanziert und somit die sofortige Arbeitslosigkeit vermieden werden, stellte Rastetter fest. In diesem Punkt bestehe dringender politischer Handlungsbedarf.