Baumfrevel an der Uhlandstraße

Mühlacker (pm). In den vergangenen Tagen haben Unbekannte eine Akazie an der Uhlandstraße erheblich beschädigt. Am Stammfuß wurde laut Stadtverwaltung kreisrund die Rinde eingesägt, eventuell mit einer Motorsäge. Die Stadtgärtnerei werde den Baum fachgerecht behandeln. Ob er überleben werde, sei indes fraglich. Die Stadtverwaltung habe Anzeige erstattet und hoffe auf Zeugen. Der Schaden an der Akazie betrage etwa 3000 Euro. Hinweise nehme das Polizeirevier Mühlacker entgegen.