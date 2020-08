Baumaschinen im Wert von rund 2000 Euro gestohlen

Mühlacker (pol). Von einem Grundstück an der Straße „Im langen Rain“ in Mühlacker haben Unbekannte am Wochenende mehrere Baumaschinen im Gesamtwert von 2000 Euro gestohlen. Laut Mitteilung der Polizei haben die Täter, die sich über ein Gerüst Zugang zum Gebäude verschafften, in der Zeit zwischen Freitagabend, 22.30 Uhr, und Samstagvormittag, 10.15 Uhr, zugeschlagen. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat oder Hinweise geben kann, sollte sich unter Telefon 07041/96930, an das Revier Mühlacker wenden.