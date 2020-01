Bahnhofstraße: VCD erneuert Forderung

Den Protesten aus dem Umfeld zum Trotz plädiert der Verkehrsclub Deutschland (VCD) weiterhin für einen Probelauf mit einer „unechten Einbahnstraße“ in der Mühlacker Bahnhofstraße. Diesen Vorschlag hatte der VCD-Landesvorsitzende Matthias Lieb bei der Verkehrsschau im Herbst eingebracht.

Mühlacker (pm/the). Mit der Anregung für eine Beschränkung des Durchgangsverkehrs hatte der ehemalige Stadtrat eine alte Idee, die schon vor Jahren diskutiert und verworfen worden war, neu ins Spiel gebracht. Hintergrund seiner Forderung seien, wie er in einer Mitteilung vom Dienstag bekräftigte, „die stetig steigenden Verkehrsmengen in der Bahnhofstraße und die Probleme beim Begegnungsverkehr einerseits, aber auch die fehlende Sicherheit für den Radverkehr aufgrund des zu hohen Verkehrsaufkommens“.

Die Bahnhofstraße werde nach wie vor zu häufig für die reine Durchfahrt genutzt, „doch dafür wurde bekanntlich mit Millionenaufwand die V7 ausgebaut“, begründet Matthias Lieb den neuen, alten Vorschlag, die Einfahrt in die Bahnhofstraße am Kreisverkehr Poststraße zu beschränken. Aus VCD-Sicht sollte dort nur noch Linienbussen, Taxen, Fahrrädern und Elektroautos die Durchfahrt erlaubt sein, alle anderen motorisierten Verkehrsteilnehmer sollten die Ziegeleistraße/V7 nutzen.

Wie berichtet, stoßen solche Pläne bei Anwohnern der Goldshaldenstraße und der Poststraße, aber auch der Hindenburgstraße auf Ablehnung, weil sie einen verstärkten Ausweichverkehr vor ihrer Haustür befürchten. Als Zeichen des Widerstands hatten sie am Montagabend 135 Unterschriften an Bürgermeister Winfried Abicht und die Vertreter der Gemeinderatsfraktionen übergeben, die erklärten, die Lösung mit einer unechten Einbahnstraße nicht weiter verfolgen zu wollen.

Die Bedenken der Anlieger könne er nachvollziehen, so VCD-Sprecher Lieb. „Hier müsste die Verwaltung die Durchfahrt durch entsprechende bauliche Maßnahmen unattraktiver machen.“ So könnte zum Beispiel auch die Hindenburgstraße in beiden Richtungen freigegeben werden, da diese dafür besser geeignet sei als die Goldshaldenstraße oder die Poststraße.

Die dortigen Befürchtungen seien kein Grund, einen Probebetrieb nicht einmal versuchen zu wollen, betonte Lieb. „Hier ginge es um ein einziges Verkehrsschild und eine begleitende Zählung sowohl in der Bahnhofstraße als auch auf den Alternativstrecken und eine umfangreiche Information im Vorfeld.“ Im Zusammenhang mit der Einrichtung einer unechten Einbahnstraße könnte, so Lieb, am oberen Ende der Bahnhofstraße vor dem Kreisverkehr auch eine neue Bushaltestelle eingerichtet werden, um die Wege für Bus-Fahrgäste zum Zug Richtung Pforzheim und in die Gegenrichtung zu verkürzen.

Eine Änderung, argumentiert Lieb, wäre ein Baustein für eine veränderte Verkehrspolitik und ein Zeichen für den Klimaschutz. Mit der beabsichtigten Aufhebung des verkehrsberuhigten Bereichs auf Höhe der Drehscheibe befürchte der VCD, dass ohne Beschränkung noch mehr Durchgangsverkehr in die Bahnhofsstraße gelenkt werde, gab Lieb zu bedenken.