Mühlacker (pol). Einbrecher haben in der Nacht auf Mittwoch ab 1.30 Uhr in einer Gaststätte an der Bahnhofstraße in Mühlacker zwei Geldautomaten aufgehebelt und einen Geldbeutel geklaut. Die Höhe des gestohlenen Geldes aus den Automaten und der Geldbörse ist noch Gegenstand der Ermittlungen. An den Automaten entstand laut Polizei ein Schaden von rund 3000 Euro.