Mühlacker (pol). Auf dem Gelände eines BMW-Autohauses an der Mühlacker Vetterstraße haben Unbekannte am Wochenende zwei Autos aufgebrochen und die Lenkräder und, in einem Fall, das Navigationssystem ausgebaut und gestohlen. Um sich Zugang zu verschaffen, wurden die Seitenscheiben auf der Fahrerseite eingeschlagen. Der Tatzeitraum liegt laut Polizei zwischen Samstag, 13 Uhr, und Sonntag, 15.45 Uhr. Das Revier Mühlacker hofft auf Zeugen.