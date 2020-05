Autofahrer haben Drogen konsumiert

Mühlacker/Knittlingen (pol). In Mühlacker hat am Wochenende die Polizei, nachdem ein Verkehrsdelikt gemeldet worden war, eine Gruppe kontrolliert, die sich auf einem Grillplatz im Wald getroffen hatte. Ein 24-Jähriger gab zu, der Fahrer zu sein, doch diese Ehrlichkeit half ihm wenig: Ein Drogentest ergab Hinweise auf Marihuana.

In Knittlingen war am Samstag ein 20-Jähriger aufgefallen, der mit seinem Audi so langsam über die Freudensteiner Straße rollte, dass sich dahinter eine Schlange bildete. In diesem Fall reagierte der Test positiv auf Kokain.