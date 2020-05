Mühlacker (ts). Gleich zwei Tagesordnungspunkte der Mühlacker Gemeinderatssitzung betrafen am Dienstag den Bau der neuen Feuerwache am Senderhang. Der Auftrag für Lieferung und Montage der Funkausstattung geht an den einzigen Bieter, die Firma KTF Feuchter aus Ehningen, zum Angebotspreis von knapp 124000 Euro. Weiter stimmte das Gremium Nachtragsbeauftragungen an zwei Firmen mit einer Gesamtsumme von circa 6000 Euro zu.