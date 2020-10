Anekdoten und Geschichten gesucht

Mühlacker (ram). Die Elser Gruppe feiert 130-jähriges Bestehen – und keine Frage: Da gibt es viel zu erzählen. Neben der Firmenhistorie und dem Geschehen in der Region wollen wir in einer Sonderveröffentlichung Ende Oktober auch die Geschichten der Leserinnen und Leser des Mühlacker Tagblatt und der Kundinnen und Kunden der Elser Gruppe aufgreifen.

Haben Sie als Kind schon bei Buch Elser ihre Schulsachen eingekauft und machen das nun mit Ihrem eigenen Nachwuchs? Oder hat ein Artikel im Mühlacker Tagblatt Sie dazu motiviert, in einer Sache aktiv zu werden? Haben Sie besondere Erinnerungen an eine Leserfahrt oder einen Nachmittag auf der Mühlacker Tagblatt Leseinsel? Wir freuen uns, wenn Sie Ihre Erinnerungen mit uns teilen.

Die konkrete Frage lautet daher: Was verbinden Sie mit den Firmen der Elser Gruppe, dem Mühlacker Tagblatt, Buch-Elser, Elser Druck, Stieglitz-Verlag und Druckerei Stegmaier? Schicken Sie uns Ihre persönliche Geschichte, nette Anekdote oder besondere Begebenheit in Verbindung mit der Elser Gruppe gerne mit einem Foto. Dabei gilt: In der Kürze liegt die Würze. Bitte fassen Sie sich in Ihrer Erzählung möglichst kurz.

Mit der Einsendung erklären Sie sich einverstanden, dass Ihr Beitrag mit Foto veröffentlicht wird. Wir freuen uns auf Zusendungen bis Freitag, 16. Oktober, entweder per E-Mail an ramona.deeg@muehlacker-tagblatt.de; postalisch oder persönlich an Mühlacker Tagblatt, Kißlingweg 35, 75417 Mühlacker, Stichwort: 130 Jahre.