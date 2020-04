Alphorn-Trio spielt für Senioren im Pflegeheim

Mühlacker (pm). Drei Musiker aus Reihen des Musikvereins Enzberg, die Alphorn spielen, werden an diesem Samstag, ab 11 Uhr, den Bewohnern des DRK-Seniorenheims in Mühlacker ein kleines Konzert geben. Während die Musiker, die laut Mitteilung ihre Aktion angemeldet haben, auf dem privaten Gelände des DRK stehen, können die Senioren aus sicherer Distanz von den Balkonen aus lauschen. Es gehe darum, so der Musikverein, Bewohnern, die derzeit keinen Besuch empfangen dürften, eine kleine Ablenkung zu bieten.