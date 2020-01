Abgeordneter organisiert Stammtisch für Bahnfahrer

Mühlacker (pm). Der FDP-Landtagsabgeordnete Professor Dr. Erik Schweickert veranstaltet an diesem Mittwoch, 8. Januar, 18.30 Uhr, im Hotel-Restaurant „Scharfes Eck“ in Mühlacker einen Pendler-Stammtisch für Bahnfahrer. Nach dem Fahrplanwechsel im Dezember, lässt der Abgeordnete verlauten, gebe es erste Erfahrungswerte, was die Verbesserungen bei den Zugverbindungen gerade bei kleineren Bahnhöfen im Enzkreis betreffe. Darüber hinaus sollen laut Schweickert die Themen für das anstehende Gespräch mit dem Verkehrsministerium besprochen werden.