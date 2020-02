Molotowcocktail gegen Haus geworfen

Kämpfelbach-Bilfingen (pol/md). Ein bisher noch unbekannter Täter hat in der Nacht zum Mittwoch einen Molotowcocktail gegen ein privates Wohnhaus in Bilfingen geworfen. Wie das Präsidium Pforzheim auf Nachfrage erklärt, leben in dem Gebäude Menschen mit Migrationshintergrund.

Noch liegen der Polizei keine konkreten Hinweise auf eine fremdenfeindliche Tat vor, sagt Sprecher Frank Otruba. „Wir ermitteln in alle Richtungen.“ Nach bisherigen Erkenntnissen der Ermittler wurde die mit noch unbestimmter brennender Flüssigkeit gefüllte Flasche gegen 0.35 Uhr gegen die Hausfront des Anwesens an der Hauptstraße geworfen. „Die Flasche prallte an einem Fenster ab und landete im Garten vor dem Gebäude, wo die Flammen von selbst wieder erloschen sind.“

An der Fassade entstand durch Hitze und Ruß ein Sachschaden von rund 2500 Euro. Es wurden keine Menschen verletzt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und in der Nachbarschaft bereits Befragungen durchgeführt. Wer sachdienliche Angaben zu dem Anschlag machen kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Pforzheim telefonisch unter 07231/186 4444 in Verbindung zu setzen.