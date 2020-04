TV Schmie soll 45000 Euro erhalten

Maulbronn (md). Das Geld soll in die Modernisierung des Heizsystems in der Turnhalle in Schmie fließen. Die Halle sei nicht nur für den Verein, sondern auch für Veranstaltungen der Stadt wichtig, rechtfertigt die Verwaltung die hohe Fördersumme. Die Kosten der Modernisierung seien mit 89000 Euro veranschlagt. Auch aus Gründen des Klimaschutzes befürwortet die Verwaltung das Vorhaben. Über den Zuschuss muss der Gemeinderat am Mittwoch, 29. April, in öffentlicher Sitzung entscheiden.