Stadtradeln sorgt für gutes Klima

Von Ulrike Stahlfeld

Maulbronn. Radfahren hat in Zeiten von Corona an Bedeutung gewonnen, und so durfte man gestern beim Auftakt von „Stadtradeln“ in Maulbronn gespannt sein, ob auch diese Aktion vom aktuellen Fahrradboom profitiert. Drei Wochen lang werden die Teilnehmer in die Pedale treten, um Kilometer zu sammeln und damit ihren Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Die Aktion Stadtradeln ist eine Kampagne des Klima-Bündnisses, einem Netzwerk aus Städten, Gemeinden und Landkreisen zum Schutz des Weltklimas. Ziel des Wettbewerbs ist es, 21 Tage lang möglichst viele Wege klimafreundlich mit dem Fahrrad zurückzulegen. Auf die erfolgreichsten Kilometersammler warten attraktive Preise.

Die Stadt Pforzheim und der Enzkreis nehmen zum dritten Mal teil und zum dritten Mal in Folge ist mit steigenden Teilnehmerzahlen zu rechnen. So radelten 2018 die Teilnehmer von 15 Teams rund 42600 Kilometer. Ein Jahr später hatten die Radler von 52 Teams bereits gut 112700 Kilometer auf dem Tacho. In diesem Jahr meldeten sich vorab 65 Teams an, wobei sich die Zahl nach den Erfahrungen von Andrea Wexel vom Amt für nachhaltige Mobilität (Landratsamt Enzkreis) noch erhöht. Laut ihren Angaben nehmen Maulbronn, Mühlacker, Niefern-Öschelbronn, Birkenfeld, Königsbach-Stein, Friolzheim, Keltern, Remchingen, Iptingen und Mönsheim teil.

Maulbronn gehört zu den Kommunen, die erstmals beim „Stadtradeln“ dabei sind. Beim offiziellen Auftakt im Klosterhof betonte Maulbronns Bürgermeister Andreas Felchle, dass das Fahrradfahren gerade in verdichteten Lebensräumen immer mehr zur Alternative werde. Im Freizeitverhalten der Menschen habe das Fahrrad längst den Siegeszug angetreten. Das „Stadtradeln“ indes ziele auch auf das regelmäßige Alltagsradeln ab. „Jeder, der mitmacht, ist ein Gewinner“, betonte Felchle. In Maulbronn gehörten dazu unter anderem die Mitglieder von 13 Teams mit 80 Radelnden, unter ihnen das Kinderzentrum, die Liste Mensch und Umwelt und das Deutsche Rote Kreuz.

„Wer mitmacht, hat gewonnen“, betonte auch der Erste Landesbeamte Wolfgang Herz und unterstrich die Bedeutung einer Nachhaltigen Mobilität. „Wir ahnten nicht, welchen Schub das Coronavirus dem Radfahren geben wird“, so der Vertreter des Landrats.“ Jetzt müsse auch die entsprechende Infrastruktur geschaffen werden, sagte er mit Blick auf das Radverkehrskonzept des Enzkreises, das bis Ende des Jahres stehen soll.

Das Stadtradeln ziehe immer größere Kreise, freute sich Pforzheims Bürgermeisterin Sibylle Schüssler über das wachsende Interesse und die Teams von Schulen, Firmen und Stadtverwaltungen. „Ich fahre viel Rad“, betonte sie. Schüssler sieht es als Herausforderung an, den Verkehrsraum anders aufzuteilen. Man benötige sichere Radwege: „Es gibt noch viel zu tun.“ 50 Prozent der anfallenden Fahrten seien kürzer als fünf Kilometer und deshalb gut mit dem Rad zu leisten.

Einige Kilometer mehr hatte gestern Mühlackers Bürgermeister Winfried

Abicht in den Beinen. Er war mit seinem Pedelec, das optisch an ein altes Moped aus den 1950er Jahren erinnerte, zum Termin nach Maulbronn gekommen und machte im Beisein von Bürgermeisterin Birgit Förster (Niefern-Öschelbronn) und Bürgermeister Martin Steiner (Birkenfeld) schon mal Lust aufs Radfahren. „Es ist eine tolle Art der Fortbewegung“ und in seinem Fall nehme der elektrische Antrieb die Angst vor Gegenwind und Steigungen.

Weitere Informationen und Möglichkeit zur Anmeldung gibt es unter www.stadtradeln.de