Stadt investiert in Mähroboter

Maulbronn (md). Der Gemeinderat hat grünes Licht drei Mährobotern gegeben, die rund 73560 Euro kosten. Jährlich fallen zudem Wartungskosten von 5000 Euro pro Roboter an, wie Stadtbaumeister Tim Schmidt auf Nachfrage unserer Zeitung erklärte. Die Geräte sollen zur Rasenpflege im Maulbronner Sportzentrum und bei der SpVgg Zaisersweiher eingesetzt werden. Die CDU hatte sich in einem zweiten Anlauf im Zuge der Haushaltsberatungen in diesem Jahr für die Mähroboter eingesetzt.